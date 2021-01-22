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Массимо Каррера: «Ливерпуль» напоминает мне об одной из худших ночей в моей жизни

Массимо Каррера: «Ливерпуль» напоминает мне об одной из худших ночей в моей жизни
Футбол / РПЛ 0
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера признался, что «Ливерпуль» напоминает ему об одной из худших ночей в жизни.

«Ливерпуль» напоминает мне об одной из худших ночей в моей жизни, потому что мы проиграли в ответном матче 7:0. Но в Москве мы провели хороший матч, в той Лиге чемпионов обыграли «Севилью» 5:1, это был хороший групповой турнир. К сожалению, против больших команд риск всегда один и тот же: если вы сразу пропустили и не отыгрались, вы рискуете крупно проиграть, но эти вещи являются частью роста команды», — цитирует Карреру ilposticipo.it.

Массимо тренировал московский «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России. По итогам сезона-2016/2017 итальянца признали лучшим тренером чемпионата России.

Массимо Каррера: никогда не забывал Россию и московский «Спартак»
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