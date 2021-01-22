Массимо Каррера: «Ливерпуль» напоминает мне об одной из худших ночей в моей жизни

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера признался, что «Ливерпуль» напоминает ему об одной из худших ночей в жизни.
«Ливерпуль» напоминает мне об одной из худших ночей в моей жизни, потому что мы проиграли в ответном матче 7:0. Но в Москве мы провели хороший матч, в той Лиге чемпионов обыграли «Севилью» 5:1, это был хороший групповой турнир. К сожалению, против больших команд риск всегда один и тот же: если вы сразу пропустили и не отыгрались, вы рискуете крупно проиграть, но эти вещи являются частью роста команды», — цитирует Карреру ilposticipo.it.
Массимо тренировал московский «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России. По итогам сезона-2016/2017 итальянца признали лучшим тренером чемпионата России.
- 22 января 2021
-
16:51
-
16:28
-
16:08
-
15:58
-
15:51
-
15:44
-
15:38
-
15:27
-
15:17
-
15:13
-
15:08
-
14:59
-
14:55
-
14:44
-
14:21
-
14:20
-
13:50
-
13:42
-
13:42
-
13:30
-
13:22
-
13:08
-
13:05
-
12:40
-
12:36
-
12:15
-
12:10
-
12:00
-
12:00
-
11:48
-
11:34
-
11:00
-
10:59
-
10:52
-
10:45