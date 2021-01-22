Алексей Березуцкий вошёл в тренерский штаб ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий, с января 2020 года занимавший должность заместителя генерального директора по спортивным вопросам, стал помощником Виктора Гончаренко. Алексей Березуцкий вошёл в тренерский штаб основной команды, где присоединится к своему брату Василию, перешедшему на тренерскую работу в августе.
«Сейчас Алексей как раз где-то в небе Европы, летит к нам. Мы с улыбкой вместе с ним читали конспирологические версии о том, кто с кем поругался или что-то не поделил. Всё это ерунда. Никаких разногласий не было. Были вопросы, связанные с тем, что Алексей хотел определиться по дальнейшим планам в отношении его карьеры.
Ни для кого не секрет, что, когда братья приходили в клуб, им был дан определённый карт-бланш и возможность попробовать себя как в тренерском штабе, так и в клубе — в селекционном отделе, в спортивном. Василий выбрал штаб, Алексей изъявил желание поработать в офисе. Прошло время, он взял паузу, чтобы проанализировать проделанную работу, понять, что ему ближе, чем хочет заниматься в дальнейшем. Вот и всё. Сейчас он определился. Мы рады, что он с нами. Он переходит в тренерский штаб. Уверен, это пойдёт исключительно на пользу команде, и Виктор Михайлович очень рад такому решению», — цитирует Бабаева пресс-служба ЦСКА.
- 22 января 2021
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