«Меру надо знать, пока люди живые». Экс-начальник «Спартака» ответил на обвинения клуба

Бывший начальник команды в московском «Спартаке» Александр Хаджи отреагировал на заявление экс спортивного директора ЦСКА Авалу Шамханова, обвинившего красно-белых в договорных матчах.



«Я вообще об этом ничего не знаю. Но если он приводит фамилии, то, наверное, он что-то знает. Но то, что он Романцева туда приплёл и Старостина… Это невозможно. В это я никогда не поверю – что Николай Петрович кого-то просил проиграть. Да такого вообще никогда не было! Гриша Есауленко, возможно, с чеченцами крутился, не могу за него ничего говорить. Но я бы хоть что-нибудь слышал – близко вообще такого не было! Ни про ЦСКА, ни про «Торпедо». Глупость какая-то.



Он говорит, что «Торпедо» стимулировали? Вообще глупость какая-то! Надо игру помнить! Чего он там придумывает! Никакого преимущества «Торпедо» не было. Ничего они не сдавали. Я вообще не пойму, чего он такими фамилиями вбрасывает. Плюс он говорит про Старостина. Это даже немыслимо, чтобы Николай Петрович подошёл к кому-то там и предложил. История про Романцева? Может, они куда-то ездили по делам. Но что Романцев участвовал при таком разговоре – голову на отсечение, такого не могло быть.



Может, Авалу сказал, что там был Романцев, просто для красного словца. Мне всегда Авалу таким рассудительным человеком казался. Мы так дружили спокойно. Никаких оскорблений в адрес «Спартака» никогда не было, даже когда мы их обыграли на «Локомотиве». Там они претензии к судьям предъявляли. Но «Спартаку» и слова не сказали. Пожали руки, разошлись. Не пойму, что его сподвигло такие вещи рассказать. Можно всё рассказывать. Но какую-то меру надо знать, пока люди живые. Некрасиво!» — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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