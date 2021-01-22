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Вдова Валентина Иванова раскритиковала экс-руководителя ЦСКА за слова о договорняке

Вдова Валентина Иванова раскритиковала экс-руководителя ЦСКА за слова о договорняке
Футбол / РПЛ 0
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Лидия Иванова, вдова легендарного футболиста и главного тренера «Торпедо» Валентина Иванова, прокомментировала заявление бывшего спортивного директора ЦСКА Авалу Шамханова, по словам которого, чёрно-белые сыграли договорной матч со «Спартаком» в 1998 году. Команду тогда возглавлял Иванов.

«Прочитала эту дурь — это всё чистой воды сплетня, которая не к лицу мужику. Этот Шамханов рассказывает неподтверждённые сплетни, перевешивая ответственность на заслуженных людей, которые отдали этому замечательному виду спорту всю свою жизнь. Если бы команда Иванова кому-то сдала матч, Валя и не был бы Ивановым. Я видела, как он любил футбол. Даже всем жёнам говорила: «Ради бога, не ставьте себя впереди футбола».

Мне Валя всегда говорил: «Мне на «Спартак» команду и настраивать не надо». Пусть этот Шамханов не занимается фигнёй. Он недостоин заниматься сплетнями, тем самым мешая грязь на Иванова», — сказала Лидия Иванова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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