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«Перспективный весь в работе». Денис Глушаков показал тренировку с «Химками»

«Перспективный весь в работе». Денис Глушаков показал тренировку с «Химками»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков опубликовал фотографии с тренировки.

«Перспективный весь в работе», — подписал снимки хавбек.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" Дениса Глушакова.

Российский хавбек перешёл в «Химки» из «Ахмата» на правах свободного агента. 33-летний полузащитник в нынешнем сезоне во всех турнирах провёл 10 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. У полузащитника и клуба действующий контракт до 2021 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 1 млн.

Сообщалось, что Глушаков зарабатывает в «Химках» примерно в 27 раз меньше, чем получал в «Спартаке». Через пять дней Денису исполнится 34 года. Ранее Глушаков на своей странице выложил видео, на котором он стреляет из ружья по бутылкам.

Глушаков в куртке «Спартака» стрелял из ружья на фоне домов. Видео
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