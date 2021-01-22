Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«ПСЖ» — «Монпелье». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Рома» намерена перехватить трансферную цель «Ювентуса»

«Рома» намерена перехватить трансферную цель «Ювентуса»
Футбол / Италия 0

Защитник американского клуба «Даллас» Брайан Рейнольдс по-прежнему близок к переезду в Италию. Но если раньше главным претендентом на него считался туринский «Ювентус», то сейчас в гонке за право подписания игрока лидирует римская «Рома».

Как информирует издание Goal, «волки» готовы выложить за Рейнольдса € 8 млн, в то время как «старая синьора» не делает никаких конкретных предложений «Далласу». «Ювентус» хотел подписать 19-летнего американца и сразу же отправить его в аренду в «Беневенто».

Самому Рейнольдсу руководство «Ромы» готово платить € 800 тыс. в год. «Ювентус» не намерен перебивать это предложение и готов выйти из борьбы за игрока.

Отметим, на счету Рейнольдса 27 матчей и 5 голевых передач в Высшей футбольной лиге Америки — MLS.

Игрок «Далласа» Брайан Рейнольдс перейдет в «Ювентус» транзитом через «Беневенто»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021