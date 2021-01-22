«Рома» намерена перехватить трансферную цель «Ювентуса»

Защитник американского клуба «Даллас» Брайан Рейнольдс по-прежнему близок к переезду в Италию. Но если раньше главным претендентом на него считался туринский «Ювентус», то сейчас в гонке за право подписания игрока лидирует римская «Рома».

Как информирует издание Goal, «волки» готовы выложить за Рейнольдса € 8 млн, в то время как «старая синьора» не делает никаких конкретных предложений «Далласу». «Ювентус» хотел подписать 19-летнего американца и сразу же отправить его в аренду в «Беневенто».

Самому Рейнольдсу руководство «Ромы» готово платить € 800 тыс. в год. «Ювентус» не намерен перебивать это предложение и готов выйти из борьбы за игрока.

Отметим, на счету Рейнольдса 27 матчей и 5 голевых передач в Высшей футбольной лиге Америки — MLS.