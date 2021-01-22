Пиоли допустил, что Манджукич и Ибрагимович сыграют вместе

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, что новичок команды нападающий Марио Манджукич вошёл в заявку на матч с «Аталантой» благодаря хорошей физической форме. Наставник «россонери» также допустил, что хорват сможет сыграть с форвардом Златаном Ибрагимовичем.

«Марио сразу вписался. Он уже играл в Италии, и у него современный европейский менталитет. Он быстро влился в коллектив, он хорошо готов физически. Марио давно не играл, но пришёл заряженный, энергичный и решительный. Есть два пути: либо я не выпускаю его от трёх до четырёх недель, чтобы достичь нужных кондиций, либо я ускоряюсь и выставляю его на поле, чтобы помочь ему войти в ритм. Я выбираю второе.



Сыграет ли он вместе со Златаном? Думаю, даже верю, что это возможно. Но Марио только что прибыл, и ему нужно найти свой ритм. Когда ситуация будет требовать того, они могут сыграть вместе», — цитирует Пиоли Football Italia.