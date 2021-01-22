Мурзагулов: если бы Дивеев не пришёл в «Уфу», то работал бы продавцом в «Евросети»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказался о работе клубной академии, упомянув воспитанника уфимцев Игоря Дивеева, который ныне выступает за ЦСКА.

«Академии — это вообще очень тяжёлая история, очень затратная. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас была более европейская академия. В этом нам ещё расти и расти. Объективно, сейчас молодёжи заниматься в центральных городах комфортнее. Там больше выбор, ездить на просмотры ближе, во многих смыслах там лучше. Именно поэтому важно, чтобы такие центры, как ФК «Уфа», оставались в регионах. Здесь создаётся хоть какой-то очаг, чтобы молодым ребятам было куда добираться.



Дивеев никогда бы не играл ни в ЦСКА, ни в сборной России, если бы не пришёл в «Уфу». Он не доехал бы даже до Самары. Игорь либо занимался бы волейболом, либо работал продавцом в «Евросети». И мы бы потеряли игрока национальной сборной. Людям в Москве это тоже нужно иметь в виду, когда они презентуют свои проекты по сокращению РПЛ до 12 команд», — цитирует Мурзагулова Sport24.