«Челси» нацелился на полузащитника «Монако»

Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. По данным ESPN, в услугах 20-летнего француза заинтересован лондонский «Челси».

Несмотря на неопределённость с дальнейшей тренерской судьбой Фрэнка Лэмпарда, «аристократы» всё равно прорабатывают варианты усиления средней линии на грядущее лето. Скауты «Челси» продолжают наблюдать за Тчуамени, который показывает отличный уровень игры под руководством Нико Ковача в «Монако».

Отмечается, что «монегаски» не горят желанием расставаться с Тчуамени в зимнее трансферное окно, но готовы рассмотреть предложения по нему следующим летом.

Стоит напомнить, что в стан «Монако» Орельен перебрался год назад из «Бордо» за € 18 млн. В нынешнем сезоне молодой француз провёл в составе «монегасков» 19 матчей во внутреннем чемпионате. Ранее интерес к нему приписывали мадридскому «Реалу».