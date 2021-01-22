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«Вулверхэмптон» подпишет форварда «Реала Сосьедад»

«Вулверхэмптон» подпишет форварда «Реала Сосьедад»
Футбол / Англия 0
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Нападающий «Реала Сосьедад» Виллиан Жозе переходит в «Вулверхэмптон». Бразилец пополнит стан британского клуба на правах аренды, но у «волков» будет право первоочерёдного выкупа игрока за € 19-20 млн. Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, сделка уже согласована и заключена. Теперь Жозе остаётся пройти медицинское обследование и получить разрешение на работу в Англии, после чего трансфер будет объявлен официально.

Отмечается, что теперь, после подписания Виллиана Жозе, стан «Вулверхэмптона» намерен покинуть другой нападающий — Патрик Кутроне. Итальянец так и не сумел проявить себя на полях Англии.

В нынешнем сезоне Виллиан Жозе провёл в составе «Реала Сосьедад» 21 матч во всех турнирах. На счету 29-летнего бразильца 6 голов и 1 результативная передача. Около года назад нападающим интересовалась каталонская «Барселона».

«Барселона» намерена закрыть сделку по Виллиану Жозе из «Реала Сосьедад» до конца недели
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