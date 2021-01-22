Марко Арнаутович близок к возвращению в Европу

Нападающий китайского клуба «Шанхай СИПГ» Марко Арнаутович близок к возвращению в Европу. 31-летний австриец вряд ли вернётся в «Вест Хэм», главным претендентом на него является итальянская «Болонья». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Согласно сведениям источника, в Арнаутовиче лично заинтересован главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович. Марко также не горит желанием продолжать выступления в Поднебесной, поэтому готов рассмотреть европейские варианты продолжения карьеры.

Отмечается, что сейчас в Китае Арнаутович получает порядка € 3,5 млн в год. Однако ради возвращения на поля Европы австриец готов убавить свои финансовые аппетиты.

В составе «Шанхай СИПГ» Марко провёл 29 матчей во всех турнирах и забил 16 голов.