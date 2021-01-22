Президент «Дженоа»: не планируем отпускать Шомуродова, «Ювентус» к нам не обращался

Президент «Дженоа» Энрико Прециози рассказал, что клуб не планирует отпускать нападающего Эльдора Шомуродова в «Ювентус», тем более что туринцы не делали запросов о переходе форварда.
«Я не планирую его отпускать. Он игрок «Дженоа», прибыл к нам совсем недавно. К тому же «Ювентус» его никогда не просил. Не думаю, что пора говорить о трансфере, учитывая наше текущее положение в таблице», — цитирует Прециози Football Italia.
Узбекский нападающий перешёл в «Дженоа» из «Ростова» осенью 2020 года. В текущем сезоне он забил в 12 матчах два мяча, а также отдал две результативные передачи. По данным итальянских СМИ, игроком интересуется «Ювентус», который хочет укрепить линию нападения.
«Дженоа» по итогам 18 туров набрал 15 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А.
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