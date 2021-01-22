Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«ПСЖ» — «Монпелье». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Президент «Дженоа»: не планируем отпускать Шомуродова, «Ювентус» к нам не обращался

Президент «Дженоа»: не планируем отпускать Шомуродова, «Ювентус» к нам не обращался
Футбол / Италия 0
Аудио-версия:

Президент «Дженоа» Энрико Прециози рассказал, что клуб не планирует отпускать нападающего Эльдора Шомуродова в «Ювентус», тем более что туринцы не делали запросов о переходе форварда.

«Я не планирую его отпускать. Он игрок «Дженоа», прибыл к нам совсем недавно. К тому же «Ювентус» его никогда не просил. Не думаю, что пора говорить о трансфере, учитывая наше текущее положение в таблице», — цитирует Прециози Football Italia.

Узбекский нападающий перешёл в «Дженоа» из «Ростова» осенью 2020 года. В текущем сезоне он забил в 12 матчах два мяча, а также отдал две результативные передачи. По данным итальянских СМИ, игроком интересуется «Ювентус», который хочет укрепить линию нападения.

«Дженоа» по итогам 18 туров набрал 15 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А.

Шомуродов: в «Дженоа» играют только футболисты топ-уровня
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021