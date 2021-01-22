«Чорли» — «Вулверхэмптон»: прямой эфир матча начнётся в 22:45

Сегодня, 22 января, состоится матч «Чорли» — «Вулверхэмптон». Встреча 1/16 финала Кубка Англии пройдёт на стадионе «Виктори Парк» в Чорли. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
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Прямая видеотрансляция матча «Чорли» — «Вулверхэмптон» на «Чемпионате»
«Чорли» выступает в Национальной лиге Англии. Национальная лига является высшим дивизионом системы национальных лиг Англии и пятым по значимости дивизионом в системе футбольных лиг страны. По итогам 16 туров «Чорли» набрал 22 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице. «Вулверхэмптон», набрав 22 очка по итогам 19 туров, занимает 14-е место в таблице АПЛ.
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