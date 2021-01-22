«Торпедо» объявило о переходе хавбека «Оренбурга» Шкофлека

Словенский полузащитник «Оренбурга» Жига Шкофлек продолжит карьеру в московском «Торпедо». Об этом сообщает официальный сайт «автозаводцев». Хавбек выбрал номер 18. Соглашение с игроком рассчитано на 2,5 года.
«Это клуб с великой историей, преданными болельщиками и большими планами. Сразу хочу сказать, что моя цель – помочь команде выйти в Премьер-Лигу уже в этом году и играть там долго. Почему вообще решился сменить команду? Главная причина — я играл меньше, чем хотелось бы. Мне уже 26, и стабильная игровая практика очень важна. Надеюсь, в «Торпедо» ситуация изменится, приложу все усилия», — цитирует Шкофлека пресс-служба клуба.
Шкофлек подписал контракт с «Оренбургом» в августе 2019 года. До этого выступал за словенский «Рудар» и «Алюминий», а также за польскую «Сталь». В этом сезоне ФНЛ 26-летний полузащитник провёл 16 матчей, забил пять голов, отдал одну голевую передачу.
- 22 января 2021
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