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«Торпедо» объявило о переходе хавбека «Оренбурга» Шкофлека

«Торпедо» объявило о переходе хавбека «Оренбурга» Шкофлека
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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Словенский полузащитник «Оренбурга» Жига Шкофлек продолжит карьеру в московском «Торпедо». Об этом сообщает официальный сайт «автозаводцев». Хавбек выбрал номер 18. Соглашение с игроком рассчитано на 2,5 года.

«Это клуб с великой историей, преданными болельщиками и большими планами. Сразу хочу сказать, что моя цель – помочь команде выйти в Премьер-Лигу уже в этом году и играть там долго. Почему вообще решился сменить команду? Главная причина — я играл меньше, чем хотелось бы. Мне уже 26, и стабильная игровая практика очень важна. Надеюсь, в «Торпедо» ситуация изменится, приложу все усилия», — цитирует Шкофлека пресс-служба клуба.

Шкофлек подписал контракт с «Оренбургом» в августе 2019 года. До этого выступал за словенский «Рудар» и «Алюминий», а также за польскую «Сталь». В этом сезоне ФНЛ 26-летний полузащитник провёл 16 матчей, забил пять голов, отдал одну голевую передачу.

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