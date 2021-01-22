«МЮ», «Сити» и «Ливерпуль» поборются с «Челси» за Деклана Райса

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс по-прежнему является предметом интереса грандов АПЛ. На 22-летнего британца претендуют «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси», об этом сообщает ESPN.

«Челси» претендовал на Деклана ещё прошлым летом, но после ряда дорогостоящих приобретений не смог выделить необходимую сумму на покупку игрока. «Вест Хэм» хотел выручить за свою главную звезду порядка € 90 млн.

Теперь же, из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, стоимость Райса может упасть до € 50-55 млн. Приобрести хавбека по сниженному прайсу также хотят «горожане», «красные дьяволы» и «мерсисайдцы».

Сам Райс хотел бы продолжить выступать на позиции опорного полузащитника, а не на месте центрального защитника, где его иногда используют в «Вест Хэме». Поэтому при выборе прописки британец будет обращать внимание на роль, которую ему готовы отвести в новой команде.