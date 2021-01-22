«Барселона» ставит под сомнение квалификацию Сетьена и не хочет платить ему компенсацию

«Барселона» не планирует выплачивать компенсацию бывшему главному тренеру команды Энрике Сетьену, сообщает Cadena Ser.

Клуб обвиняет специалиста в невыполнении обещаний, данных им по прибытии в стан сине-гранатовых. «Барселона» ставит под сомнение квалификацию тренера, сочтя его работу над командной игрой и стилем неподходящей для каталонцев. Складывалось впечатление, что управляет командой второй тренер Ману Карреньо, а не Сетьен.

17 августа пресс-служба «Барселоны» объявила об отставке Энрике с поста главного тренера каталонского клуба. Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты клуба.



Сетьен возглавил «Барселону» 13 января 2020 года, сменив на посту наставника уволенного Эрнесто Вальверде. Под руководством Сетьена каталонский клуб занял второе место в чемпионате Испании, а в Лиге чемпионов дошёл до четвертьфинала, в котором со счётом 2:8 проиграл мюнхенской «Баварии».