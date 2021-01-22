«Тоттенхэм» отдал своего голкипера в аренду «Орландо Сити»

Голкипер «Тоттенхэм Хотспур» Брэндон Остин проведёт один сезон в американском клубе «Орландо Сити». «Шпоры» отдали своего 22-летнего вратаря в аренду, чтобы он мог получать игровую практику. Об этом сообщила официальная пресс-служба клуба.

Стоит отметить, что футбольный сезон в MLS длится с марта по декабрь. Это значит, что Остин не вернётся в расположение «шпор» до конца 2021 календарного года. В договоре «Тоттенхэма» и «Орландо» не предусмотрен пункт полноценного выкупа голкипера американским клубом.

Остин является выходцем из академии «Тоттенхэма». Кроме того, Брэндон заигран за сборную Англии U21. В минувшем сезоне он на правах аренды выступал в составе датского «Виборга». Transfermarkt оценивает Брэндона в € 250 тыс.