Форвард «Наполи» Осимхен вылечился от коронавируса
Нападающий «Наполи» и сборной Нигерии Виктор Осимхен вылечился от коронавируса, сообщает пресс-служба неаполитанского клуба в «Твиттере».
2 января стало известно, что Осимхен заразился коронавирусной инфекцией. Выздоровевший нападающий может принять участие в матче чемпионата Италии с «Вероной», который пройдёт 24 января.
Осимхен перешёл из «Лилля» в «Наполи» в 2020 году. Ранее форвард выступал за «Вольфсбург» и «Шарлеруа». В нынешнем сезоне нигерийский футболист принял участие в 6 матчах итальянской Серии А, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. С 2017 года Осимхен вызывается в национальную команду Нигерии.
«Наполи» набрал в 17 матчах 34 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А.
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