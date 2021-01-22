Жозе Моуринью сообщил, что Деле Алли не тренируется из-за травмы

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью сообщил, что полузащитник команды Деле Алли не тренируется с командой из-за небольшой травмы.

«Алли не тренировался последние пару дней. У него небольшая проблема с сухожилием. Не уверен, что он сможет сыграть с «Уикомом». Это причина, по которой он не был вызван на матч с «Шеффилд Юнайтед». Это не то повреждение, которое будет удерживать его неделями, как Ло Чельсо, но это травма, которая не позволяет ему полноценно тренироваться с командой», — цитирует Моуринью Sky Sports.

В текущем сезоне Деле Алли сыграл за «Тоттенхэм» в 12 встречах во всех турнирах. На его счету 2 забитых мяча и 1 результативная передача. Контракт 24-летнего футболиста с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2024 года.