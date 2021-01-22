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Лечащего врача Марадоны обвинили в подделке подписей легендарного аргентинца

Лечащего врача Марадоны обвинили в подделке подписей легендарного аргентинца
Футбол 0

Доктор Леопольдо Луке, который являлся лечащим врачом Диего Марадоны, обвиняется в подделке подписей легендарного аргентинца на некоторых важных документах.

Как информирует Corriere dello Sport, документы с поддельной подписью Марадоны были найдены правоохранительным органами при обыске офиса и дома доктора Луке. Факт фальсификации был подтверждён после каллиграфической экспертизы.

Результаты экспертного заключения уже получены прокуратурой Сан-Исидро, которая ведёт расследование по делу гибели Марадоны. Таким образом, Леопольдо Луке занесён в реестр подозреваемых в причастности к смерти легенды аргентинского и мирового футбола.

Напомним, Диего Марадона ушёл из жизни 25 ноября 2020 года. Официальная причина смерти — остановка сердца.

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