Лечащего врача Марадоны обвинили в подделке подписей легендарного аргентинца
Доктор Леопольдо Луке, который являлся лечащим врачом Диего Марадоны, обвиняется в подделке подписей легендарного аргентинца на некоторых важных документах.
Как информирует Corriere dello Sport, документы с поддельной подписью Марадоны были найдены правоохранительным органами при обыске офиса и дома доктора Луке. Факт фальсификации был подтверждён после каллиграфической экспертизы.
Результаты экспертного заключения уже получены прокуратурой Сан-Исидро, которая ведёт расследование по делу гибели Марадоны. Таким образом, Леопольдо Луке занесён в реестр подозреваемых в причастности к смерти легенды аргентинского и мирового футбола.
Напомним, Диего Марадона ушёл из жизни 25 ноября 2020 года. Официальная причина смерти — остановка сердца.
Пеле: однажды мы с Марадоной снова сыграем в футбол на небесах
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