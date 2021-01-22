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Влашич: в прошлом году на сборах ЦСКА много бегал по гольф-полям, это не присуще футболу

Влашич: в прошлом году на сборах ЦСКА много бегал по гольф-полям, это не присуще футболу
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о работе команды на тренировочных сборах.

«В прошлом году мы много бегали по гольф-полям. Мне кажется, это не очень присуще футболу. Теперь, к счастью, такого нет. У нас стало больше работы с мячом, нам это нравится. Конечно, бег остался, мы получаем нагрузку, поскольку это неотъемлемая часть подготовки.

Не вижу смысла говорить о том, что было в прошлом. Могу сравнивать только со временем моего нахождения в команде. Два предыдущих года в январе было очень тяжело, я чувствовал себя крайне измождённым. У меня многое не получалось, потому что был полностью утомлён. В других клубах предсезонная подготовка у меня проходила иначе. Не могу говорить за всех, делюсь исключительно собственными ощущениями. Возможно, те, кто работал здесь много лет, привык к таким нагрузкам, для них это было приемлемо. Я к такой работе оказался немного не готов, нынешний формат работы воспринимается намного лучше», — цитирует Влашича Bobsoccer.

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