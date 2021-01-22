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«Севилья» начала переговоры с «Аталантой» по Алехандро Гомесу

«Севилья» начала переговоры с «Аталантой» по Алехандро Гомесу
Футбол / Испания 0
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Атакующий полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес может перебраться в Испанию. В услугах 32-летнего аргентинца заинтересована «Севилья», которая уже инициировала старт переговоров по игроку. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Согласно сведениям источника, спортивный директор «Севильи» Мончи является поклонником футбольного таланта Алехандро Гомеса, поэтому инициатива приобрести аргентинца исходит именно от него.

Гомес хочет продолжить карьеру в Италии, но «Аталанта» не горит желанием усиливать прямых конкурентов и намерена продать Алехандро в клуб из другой лиги. В связи с этим бергамаски даже готовы сделать «Севилье» скидку на игрока.Transfermarkt оценивает его в € 15 млн.

Напомним, ранее у Гомеса произошёл конфликт с тренером «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини, после чего атакующий хавбек принял решение проводить тренировки отдельно от команды.

Алехандро Гомес может перебраться из «Аталанты» в клуб чемпионата Испании
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