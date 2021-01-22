«Я не дурак». Фрэнк Лэмпард прокомментировал слухи об отставке из «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал слухи о своей отставке на фоне невыразительных результатов команды.

«Я не дурак, осознаю трудности, связанные с управлением ведущей футбольной командой, но я лишь делаю свою работу. Для меня слухи не имеют значения.

Связи, которые у меня есть с болельщиками, и поддержка, которую я получаю от них, потрясающие. Когда я пришёл на работу в качестве тренера, я знал, что отношения могут измениться. Есть вещи, которые нельзя контролировать. Пока я здесь, буду делать всё, что в моих силах", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.

Ранее «Челси» проиграл на выезде «Лестеру» со счётом 0:2. Это поражение стало для лондонцев 6-м в чемпионате при 8 победах и 5 ничьих. В настоящее время «Челси» с 29 очками занимает восьмое место в таблице. Свой следующий матч подопечные Лэмпарда проведут 24 января в Кубке Англии с клубом «Лутон Таун», после чего 27 января примут «Вулверхэмптон», 31 января – «Бёрнли», а 4 февраля в гостях сыграют с «Тоттенхэмом».