Неймар провёл 100 матчей за «ПСЖ»
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар провёл 100 матчей в составе клуба, сообщает пресс-служба парижан в «Твиттере».
Бразилец вышел на поле в матче 21-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье». Таким образом, форвард достиг юбилейной отметки по количеству проведённых матчей в составе «ПСЖ». Встреча проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск.
Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте бразильского форварда с каталонским клубом в качестве отступных. В нынешнем сезоне чемпионата Франции нападающий провёл девять матчей и забил три гола. Transfermarkt оценивает Неймара в € 128 млн.
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