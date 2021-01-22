Неймар провёл 100 матчей за «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар провёл 100 матчей в составе клуба, сообщает пресс-служба парижан в «Твиттере».

Бразилец вышел на поле в матче 21-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье». Таким образом, форвард достиг юбилейной отметки по количеству проведённых матчей в составе «ПСЖ». Встреча проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск.

Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте бразильского форварда с каталонским клубом в качестве отступных. В нынешнем сезоне чемпионата Франции нападающий провёл девять матчей и забил три гола. Transfermarkt оценивает Неймара в € 128 млн.