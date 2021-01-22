Оньекуру, которого хотел купить ЦСКА, вернётся в «Галатасарай»

Нападающий «Монако» и сборной Нигерии Генри Оньекуру, которого хотел приобрести московский ЦСКА, вернётся в «Галатасарай». Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба в «Твиттере».

«С футболистом и его клубом «Монако» начались официальные переговоры об аренде в нашу команду профессионального футболиста Генри Оньекуру», — говорится в сообщении пресс-службы турецкого клуба.

23-летний футболист в декабре 2020 года отказался ехать в Россию и переходить в ЦСКА. Генри дважды выступал на правах аренды за «Галатасарай». Сообщалось, что нигериец хочет работать с главным тренером турецкой команды Фатихом Теримом.



Оньекуру играл за «Галатасарай» в сезоне-2018/2019 и во второй половине минувшей кампании. В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 форвард принял участие в 4 матчах (2 — в основе) и результативными действиями не отметился.



В ходе своей карьеры Оньекуру защищал также цвета «Эйпена», «Эвертона» и «Андерлехта». С 2017 года вызывается в сборную Нигерии.