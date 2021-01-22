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Благодаря дублю в матче с «Боруссией» М Эрлинг Холанд повторил рекорд Уве Зеелера

Благодаря дублю в матче с «Боруссией» М Эрлинг Холанд повторил рекорд Уве Зеелера
Футбол / Германия 0

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд повторил рекорд результативности Уве Зеелера, забив 27 голов в своих первых 28 матчах в Бундеслиге. Об этом информирует OptaFranz.

Повторить достижение Зеелера молодой норвежский форвард сумел благодаря дублю в матче с «Боруссией» Мёнхенгладбах. Примечательно, что Холанд выстрелил дуплетом всего за 6 минут: он отличился на 22-й и на 28-й минутах матча. В обоих случаях ему ассистировал Джейдон Санчо.

Напомним, ранее стало известно, что приобрести Эрлинга Холанда хочет лондонский «Челси». Ради подписания 20-летнего норвежца «аристократы» даже готовы побить свой собственный трансферный рекорд. На форварда дортмундской «Боруссии» также претендует «Манчестер Сити».

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