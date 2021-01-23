Дубль Холанда не спас «Боруссию» Д от поражения в матче с «Боруссией» М

Мёнхенгладбахская «Боруссия» принимала дортмундскую «Боруссию» в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе и завершилась со счётом 4:2.
Нико Эльведи вывел хозяев вперёд на 11-й минуте встречи. На 22-й минуте Эрлинг Холанд установил паритет, а уже через шесть минут норвежец оформил дубль и вывел свою команду вперёд. Однако четыре минуты потребовалось «Боруссии» М, чтобы сделать счёт 2:2.
Во втором тайме мёнхенгладбахцы смогли обеспечить себе победу. На 49-й минуте хозяев вперёд вывел Рами Бенсебаини, а точку в матче поставил Марку Тюрам на 78-й минуте.
Таким образом, мёнхенгладбахская «Боруссия» набрала 31 очко в 18 турах Бундеслиги и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Боруссия» Д (29) — на 5-м месте.
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