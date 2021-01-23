Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«ПСЖ» — «Монпелье». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дубль Холанда не спас «Боруссию» Д от поражения в матче с «Боруссией» М

Дубль Холанда не спас «Боруссию» Д от поражения в матче с «Боруссией» М
Футбол / Германия 0

Мёнхенгладбахская «Боруссия» принимала дортмундскую «Боруссию» в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе и завершилась со счётом 4:2.

Нико Эльведи вывел хозяев вперёд на 11-й минуте встречи. На 22-й минуте Эрлинг Холанд установил паритет, а уже через шесть минут норвежец оформил дубль и вывел свою команду вперёд. Однако четыре минуты потребовалось «Боруссии» М, чтобы сделать счёт 2:2.

Во втором тайме мёнхенгладбахцы смогли обеспечить себе победу. На 49-й минуте хозяев вперёд вывел Рами Бенсебаини, а точку в матче поставил Марку Тюрам на 78-й минуте.

Таким образом, мёнхенгладбахская «Боруссия» набрала 31 очко в 18 турах Бундеслиги и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Боруссия» Д (29) — на 5-м месте.

Германия - Бундеслига. 18-й тур
22 января 2021, пятница. 22:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
4 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Эльведи – 11'   1:1 Холанд – 22'   1:2 Холанд – 28'   2:2 Эльведи – 32'   3:2 Бенсебаини – 49'   4:2 Тюрам – 78'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021