«Боруссия» М впервые за 25 лет забила 4 гола в матче с дортмундской «Боруссией»

Мёнхенгладбахская «Боруссия» принимала дортмундскую «Боруссию» в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Нико Эльведи и ещё по разу отличились Рами Бенсебаини и Марку Тюрам. В составе гостей дубль в свой актив записал Эрлинг Холанд.
Как сообщается в «твиттере» OptaFranz Мёнхенгладбахская «Боруссия» впервые за 25 лет смогла забить дортмундскому клубу 4 гола. Ранее это произошло в 1996 году. Тогда «Боруссия» М одержала победу со счётом 5:1.
Таким образом, мёнхенгладбахская «Боруссия» набрала 31 очко в 18 турах Бундеслиги и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Боруссия» Д, набрав 29 очков, находится на 5-м месте.
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