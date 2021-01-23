«Леванте» в результативном матче сыграл вничью с «Вальядолидом»

Завершился матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором «Леванте» принимал «Вальядолид». Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершилась со счётом 2:2.

«Леванте» открыл счёт в матче на 62-й минуте после точного удара Даниэля Гомеса. На 73-й минуте «Вальядолид» сравнял счёт после точного удара Рубена Алькараса. Спустя 5 минут Оскар Плано вывел гостей вперёд. На 83-й минуте Рохер Марти сделал счёт равным, поставив окончательную точку в матче.

После 19 туров «Леванте» располагается на десятом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 23 очка. «Вальядолид» находится на 15-м месте, набрав 20 очков.

В следующем туре чемпионата Испании «Леванте» встретится с «Реалом», а «Вальядолид» проведёт матч с «Уэской».