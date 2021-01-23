Килиан Мбаппе высказался о ситуации с контрактом с «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал ситуацию с контрактом.

«Сейчас я думаю над этим, и мы ведём переговоры с клубом. Если я продлю контракт, это будет значить, что я останусь тут надолго. Мне здесь хорошо. Скоро мне придётся принять решение», — приводит слова Мбаппе Get French Football News в своём «твиттере».

Мбаппе защищает цвета «ПСЖ» с 2017 года, а до этого выступал за «Монако». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 16 матчах французской Лиги 1, в которых забил 12 голов (4 – с пенальти). Контракт Килиана с парижским клубом рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 17 матчах, в которых записал в свой актив 14 голов и сделал 6 результативных передач. Также в его активе 2 гола в 5 матчах в групповом этапе Лиги чемпионов.