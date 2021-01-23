Кузнецов рассказал, как его попытались подставить и выгнать из ЦСКА при Садырине

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал, как его хотели подставить и выгнать из ЦСКА, когда команду возглавлял Павел Садырин.

«Меня хотели убрать из ЦСКА. Это было в 1998 году. Накануне игры с «Локомотивом» мы с Садыриным ездили к Менглету (советский актёр. — Прим. «Чемпионата») в «Театр сатиры». Посмотрели спектакль, затем поздравили Менглета с 85-летием и разъехались: я — в манеж, Фёдорыч — на базу. В манеже сидело всё руководство ЦСКА. Мне предлагали выпить, но я отказался. После этого у меня начались некоторые проблемы.

После моего отказа выпить я приезжаю на базу, а там меня встречает Садырин со словами: «Ну что, напился? Я знаю, что ты пил». Я отвечаю: «Фёдорыч, по мне разве заметно, что я выпил?». Затем он мне вовсе заявляет: «Ты больше не капитан команды. Если завтра не обыграете «Локомотив» — будем разговаривать по-другому». Я отыграл с первой до последней минуты, и мы тогда выиграли со счётом 3:1. Больше об этой истории не вспоминали», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.