Марко Ройс: «Боруссия» Д постоянно совершает одни и те же ошибки. Всё это дурно пахнет

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал результат матча 18-го тура немецкой Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией».Встреча чемпионата Германии проходила на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.



«Если мы не изменим сложившуюся ситуацию, дальше будет только сложнее. Мы постоянно совершаем одни и те же ошибки. Всё это дурно пахнет», — приводит слова Ройса ZDF.de.



Мёнхенгладбахская «Боруссия» набрала 31 очко в 18 турах Бундеслиги и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Боруссия» Д (29) — на 5-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария» (39). В тройку лидеров турнира входят «РБ Лейпциг» (35) и леверкузенский «Байер» (32).