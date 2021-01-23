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Марко Ройс: «Боруссия» Д постоянно совершает одни и те же ошибки. Всё это дурно пахнет

Марко Ройс: «Боруссия» Д постоянно совершает одни и те же ошибки. Всё это дурно пахнет
Футбол / Германия 0

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал результат матча 18-го тура немецкой Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией».Встреча чемпионата Германии проходила на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

«Если мы не изменим сложившуюся ситуацию, дальше будет только сложнее. Мы постоянно совершаем одни и те же ошибки. Всё это дурно пахнет», — приводит слова Ройса ZDF.de.

Мёнхенгладбахская «Боруссия» набрала 31 очко в 18 турах Бундеслиги и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Боруссия» Д (29) — на 5-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария» (39). В тройку лидеров турнира входят «РБ Лейпциг» (35) и леверкузенский «Байер» (32).

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