Марко Ройс: «Боруссия» Д постоянно совершает одни и те же ошибки. Всё это дурно пахнет
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал результат матча 18-го тура немецкой Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией».Встреча чемпионата Германии проходила на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.
«Если мы не изменим сложившуюся ситуацию, дальше будет только сложнее. Мы постоянно совершаем одни и те же ошибки. Всё это дурно пахнет», — приводит слова Ройса ZDF.de.
Мёнхенгладбахская «Боруссия» набрала 31 очко в 18 турах Бундеслиги и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Боруссия» Д (29) — на 5-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария» (39). В тройку лидеров турнира входят «РБ Лейпциг» (35) и леверкузенский «Байер» (32).
«Я так зол, вы не представляете». Холанд о поражении «Боруссии» Д в матче с «Боруссией» М
Рекомендуем вам
- 23 января 2021
-
09:30
-
09:30
-
09:28
-
09:10
-
09:00
-
03:20
-
02:03
-
01:36
-
01:22
-
01:01
-
00:54
-
00:46
-
00:44
-
00:26
-
00:25
-
00:15
- 22 января 2021
-
23:54
-
23:46
-
23:26
-
23:15
-
23:03
-
22:48
-
22:40
-
22:05
-
22:02
-
21:31
-
21:08
-
21:02
-
20:43
-
20:32
-
20:25
-
20:19
-
20:15
-
20:10
-
20:09
Партнерский контент
Рекомендуем вам