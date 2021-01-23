Вадим Евсеев назвал лучших тренеров первой части сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев назвал лучших тренеров первой части сезона Российской Премьер-Лиги.
«Лучшими тренерами первой части чемпионата считаю Владимира Федотова и Игоря Черевченко. Если сравнить, какими были «Химки» до Черевченко и после его прихода, — разница огромная. Сначала на первом плане был результат, а со временем пришла и игра. Это психология игроков: очки помогают обрести уверенность в себе, а с ней приходят раскрепощённость и игра.
Если результат работы тренеров оценивать только по месту в таблице, то многих вещей можно не понять. У каждой команды разный потенциал, и тренера надо оценивать по тому, всё ли он из неё выжимает. Место — это уже результат комплекса факторов. Об эффективности работы Федотова в «Сочи» можно судить по тому, что на момент его прихода команда была на последнем месте, а через год — уже четвертая в РПЛ. И это несмотря на то, что после прошлого сезона «Сочи» потерял двух ключевых футболистов атаки — Мостового и Кокорина, а предсезонки, чтобы наиграть новый состав, не было. Тем не менее тренер вышел из сложной ситуации, команда стала играть на других качествах и идёт наверху», — цитирует Евсеева «Спорт-экспресс».
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