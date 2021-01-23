Д. Веа: Роналду не лучший игрок в мире, но он заслужил всё, чего добился
Бывший нападающий «Милана» Джордж Веа поделился мнением о форварде туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Роналду — живое доказательство того, как сочетание тяжёлой работы и страсти может принести неожиданные результаты. Он не лучший в мире, но он безумно много тренировался и работал, чтобы стать им. Я фанат Роналду, потому что он остался скромным и заслужил всё, чего добился. Он боролся, чтобы быть там, где сейчас находится», — приводит слова Веа La Gazzetta dello Sport.
Криштиану Роналду перешёл в туринский «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера португальского форварда составила € 117 млн. Контракт футболиста с итальянским клубом действует до лета 2022 года.
«Мог бы не забивать мне пару голов!» Буффон шутливо поздравил Роналду с рекордом
Рекомендуем вам
- 23 января 2021
-
11:02
-
10:49
-
10:26
-
10:15
-
10:10
-
09:53
-
09:44
-
09:43
-
09:30
-
09:30
-
09:28
-
09:10
-
09:00
-
03:20
-
02:03
-
01:36
-
01:22
-
01:01
-
00:54
-
00:46
-
00:44
-
00:26
-
00:25
-
00:15
- 22 января 2021
-
23:54
-
23:46
-
23:26
-
23:15
-
23:03
-
22:48
-
22:40
-
22:05
-
22:02
-
21:31
-
21:08
Партнерский контент
Рекомендуем вам