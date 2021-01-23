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Д. Веа: Роналду не лучший игрок в мире, но он заслужил всё, чего добился

Д. Веа: Роналду не лучший игрок в мире, но он заслужил всё, чего добился
Футбол / Италия 0

Бывший нападающий «Милана» Джордж Веа поделился мнением о форварде туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Роналду — живое доказательство того, как сочетание тяжёлой работы и страсти может принести неожиданные результаты. Он не лучший в мире, но он безумно много тренировался и работал, чтобы стать им. Я фанат Роналду, потому что он остался скромным и заслужил всё, чего добился. Он боролся, чтобы быть там, где сейчас находится», — приводит слова Веа La Gazzetta dello Sport.

Криштиану Роналду перешёл в туринский «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера португальского форварда составила € 117 млн. Контракт футболиста с итальянским клубом действует до лета 2022 года.

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