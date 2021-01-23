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«Ливерпуль», ну ты чего?! Разбор 19-го тура АПЛ

«Ливерпуль», ну ты чего?! Разбор 19-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
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«Чемпионат» и «Okko Спорт» публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 19-й тур и половину 18-го. «Ливерпуль» прервал домашнюю серию поражений (68 матчей!) и по-прежнему не забивает в новом году. Что происходит? «Челси» без шансов проиграл «Лестеру», Тангай Н'Домбеле забил супергол, а «Арсенал» уничтожил «Ньюкасл». Ну а на вершине таблицы – клубы из Манчестера. Много событий, много разговоров.

Подкаст «Хаит и Телингатер. Обзор АПЛ» теперь доступен на мультиплатформенном стриминговом сервисе "СберЗвук". Скачивайте приложение, слушайте подкаст в фоновом режиме и добавляйте в любимые.

Доступ к АПЛ, MLS и другому футбольному контенту, онлайн и в записи, в отличном качестве, на трёх устройствах, с лучшими комментаторами или интершумом.

Кирилл рассказывает, как отличить топ-клуб от гранда и суперклуба.

Гриша активно ведет свой канал в Telegram! Заходите.

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В этом выпуске:
0:00 – Привет, створ!
1:27 – Эволюция Погба, план Сульшера.
13:38 – Опасения и потолок «МЮ».
20:06 – Шутка Стерлинга, дубль Стоунса.
31:24 – Зинченко удивил, Диаш командует.
40:33 – У «Ливерпуля» не в форме сразу все.
57:48 – Почему пропущенный гол «Тоттенхэма» — смешной.
1:12:05 – В чём Лэмпард виноват, а в чём — не очень.
1:39:51 – Озил, Смит Роу, Эдегор.
1:55:47 – Тренер «Вест Брома» всех сдал с потрохами.

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