Никола Влашич: не согласился бы на второе место в Российской Премьер-Лиге

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич сказал, что не согласится, если ему сейчас предложат итоговое второе место «армейцев» в чемпионате.



«Я в ЦСКА уже два с половиной года, и всё это время постоянно слышу, что якобы могу покинуть команду. Каждый раз возникает этот вопрос. Сейчас я не намерен никуда уходить. Очень хочу в этом сезоне выиграть титул с ЦСКА. Будь то чемпионат или Кубок. Вот мои задачи до окончания сезона.



Мы сейчас вторые в чемпионате, до «Зенита» четыре очка. Считаю, мы можем бороться. С «Зенитом» у нас ещё будет домашний матч. Всё время нужно смотреть только вперед. Если речь о турнирной таблице, то вверх. Если бы сейчас предложили итоговое второе место ЦСКА в чемпионате, я бы не согласился. Будем бороться за титул», — цитирует Влашича Bobsoccer.

Влашич: в прошлом году на сборах ЦСКА много бегал по гольф-полям, это не присуще футболу