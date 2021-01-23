Жиго: «Спартак» — самый популярный клуб в России. ЦСКА и «Зенит» — наши враги

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго сравнил русские клубы с французскими.



«Спартак» — что-то вроде русского «Марселя». Это самый популярный клуб в стране. Каждый выезд превращается в домашний матч — фанаты повсюду! Это народный клуб. Наш враг — ЦСКА. Это большое дерби. Матч с «Зенитом» — такая же большая вывеска, как «Марсель» — «ПСЖ». Это самый могущественный клуб в финансовом плане. Эти команды — наши враги», — цитирует Жиго Actufoot.



«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и действующему чемпиону «Зениту» (41). Зону еврокубков замыкает «Сочи» (33). В первом матче после перерыва красно-белые сыграют с «Рубином». Встреча пройдёт 28 февраля в Москве.

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