Криштиану Роналду отказался стать лицом туризма Саудовской Аравии
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду отказался стать лицом туризма Саудовской Аравии, сообщает The Telegraph.
По информации источника, форвард отказался участвовать в рекламной кампании, направленной на стимулирование туризма в стране Персидского залива. Совет по туризму Саудовской Аравии предлагал Роналду € 6 млн. Отмечается, что аналогичная сделка была предложена нападающему «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси, однако его ответ пока неизвестен.
Напомним, Криштиану Роналду перешёл в туринский «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера португальского форварда составила € 117 млн. Контракт футболиста с итальянским клубом действует до лета 2022 года.
Д. Веа: Роналду не лучший игрок в мире, но он заслужил всё, чего добился
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