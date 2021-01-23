Экс-игрок «Зенита»: в каждую команду надо своего Галицкого или Федуна

Бывший игрок «Зенита» Виктор Трембач прокомментировал возможное сокращение команд в Российской Премьер-Лиге.



«К одному месту такие идеи! Можно даже не 12 команд, сделать, а 10 или 8, но дальше-то что будет? Лучше играть, что ли, станут? Нет, не станут. Это ужас! Сидят в кабинетах чиновники, не знающие ни футбола, ни жизни, и начинают предлагать реформы: а давай сделаем так, а давай сделаем так. Они дилетанты в моем понимании. Чтобы улучшить уровень российского футбола, надо приглашать детских тренеров из-за границы, чтобы они обучали наших юношей по своим методам. В Европе ведь 17–18-летние ребята не тушуются и уже выходят на первые роли, а у нас в этом возрасте вообще нет никого сильного, российские академии таких не выпускают.



Получится чемпионат Москвы и Ленинграда. Но в регионах футбол будет угасать. Сейчас руководители городов и областей уже смотрят на футбольные клубы как на обузу, не хотят тратить на них деньги, стадионы простаивают. По-хорошему, в каждую команду надо своего Галицкого или Федуна, тогда и можно будет о чём-то говорить», — цитирует Трембача «Спорт уик-энд».

Валерий Непомнящий: я против сокращения РПЛ. Мы пока к этому не готовы