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Уилшир прокомментировал уход Озила из «Арсенала»

Уилшир прокомментировал уход Озила из «Арсенала»
Футбол / Англия 0

Бывший полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир, заключивший контракт с «Борнмутом», высказался о переходе хавбека Месута Озила из лондонской команды в «Фенербахче».

«Мы не говорили с Месутом на эту тему. Мы с ним дружили, когда играли вместе в „Арсенале“. У нас были действительно хорошие отношения на поле и за его пределами. Уверен, ему было так же тяжело не играть, как и мне. Непросто быть в положении, когда тебе не предоставляют справедливую возможность побороться за место в составе.

Слушайте, у игроков могут быть плохие матчи, но не получать возможности — это ужасно. В этой ситуации сложно на что-то повлиять. Рад, что он нашёл своё счастье. Надеюсь, Месут сможет добиться успехов в Турции», — приводит слова Уилшира Goal.com.

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