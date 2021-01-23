Уилшир прокомментировал уход Озила из «Арсенала»
Бывший полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир, заключивший контракт с «Борнмутом», высказался о переходе хавбека Месута Озила из лондонской команды в «Фенербахче».
«Мы не говорили с Месутом на эту тему. Мы с ним дружили, когда играли вместе в „Арсенале“. У нас были действительно хорошие отношения на поле и за его пределами. Уверен, ему было так же тяжело не играть, как и мне. Непросто быть в положении, когда тебе не предоставляют справедливую возможность побороться за место в составе.
Слушайте, у игроков могут быть плохие матчи, но не получать возможности — это ужасно. В этой ситуации сложно на что-то повлиять. Рад, что он нашёл своё счастье. Надеюсь, Месут сможет добиться успехов в Турции», — приводит слова Уилшира Goal.com.
Артета: Озил дал многое «Арсеналу», но я хочу направить команду по другому пути
Рекомендуем вам
- 23 января 2021
-
12:22
-
12:12
-
12:00
-
11:53
-
11:53
-
11:44
-
11:39
-
11:32
-
11:24
-
11:21
-
11:12
-
11:02
-
10:49
-
10:26
-
10:15
-
10:10
-
09:53
-
09:44
-
09:43
-
09:30
-
09:30
-
09:28
-
09:10
-
09:00
-
03:20
-
02:03
-
01:36
-
01:22
-
01:01
-
00:54
-
00:46
-
00:44
-
00:26
-
00:25
-
00:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам