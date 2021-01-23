Александр Селихов заявил, что готов покинуть «Спартак»

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов признался, что хочет получать больше игрового времени.
«Футболисты всегда должны быть готовы к приходу нового тренерского штаба. Что касается моего будущего в „Спартаке“, контракт у меня в мае не заканчивается. Если до мая ничего не изменится, покину «Спартак». Очень много времени потерял, хочу играть. На поле получаю самые лучшие эмоции», — приводит слова Селихова «Спорт-экспресс».
Напомним, Селихов получил повреждение 6 апреля 2019 года в матче с ЦСКА (0:2) и был заменён. Голкипер долгое время восстанавливался после травм ахиллова сухожилия и был вынужден оперироваться из-за рецидива. В сезоне-2020/2021 Селихов четырежды выходил на поле в матчах Футбольной национальной лиги в составе «Спартака-2».
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