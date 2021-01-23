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Гендиректор «Крыльев Советов» Калакуцкий: у нас есть идея сделать матч с «Амкалом»

Гендиректор «Крыльев Советов» Калакуцкий: у нас есть идея сделать матч с «Амкалом»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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Гендиректор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий рассказал, что планируется проведение матча с футбольным клубом «Амкал».

«Думаем над прощальным матчем Сергея Корниленко. Если все получится, то такая игра будет проводиться в рамках празднования дня рождения клуба, в мае. Кстати, пользуясь случаем, хочу поздравить Сергея с рождением дочери, желаю его семье здоровья и благополучия!

Также у нас есть идея сделать матч «Крыльев» и «Амкала». Мы успешно ведем переговоры с этим клубом блогеров, известным по всей стране, о проведении товарищеской встречи. Эти два события хотим провести на «Самара Арене». Это привлечет не только местных зрителей, но и будет освещаться по всей стране», — цитирует Калакуцкого «Комсомольская правда».

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