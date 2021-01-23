Гендиректор «Крыльев Советов» Калакуцкий: у нас есть идея сделать матч с «Амкалом»
Гендиректор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий рассказал, что планируется проведение матча с футбольным клубом «Амкал».
«Думаем над прощальным матчем Сергея Корниленко. Если все получится, то такая игра будет проводиться в рамках празднования дня рождения клуба, в мае. Кстати, пользуясь случаем, хочу поздравить Сергея с рождением дочери, желаю его семье здоровья и благополучия!
Также у нас есть идея сделать матч «Крыльев» и «Амкала». Мы успешно ведем переговоры с этим клубом блогеров, известным по всей стране, о проведении товарищеской встречи. Эти два события хотим провести на «Самара Арене». Это привлечет не только местных зрителей, но и будет освещаться по всей стране», — цитирует Калакуцкого «Комсомольская правда».
Дмитрий Галямин станет заместителем генерального директора «Крыльев Советов»
Рекомендуем вам
- 23 января 2021
-
12:22
-
12:12
-
12:00
-
11:53
-
11:53
-
11:44
-
11:39
-
11:32
-
11:24
-
11:21
-
11:12
-
11:02
-
10:49
-
10:26
-
10:15
-
10:10
-
09:53
-
09:44
-
09:43
-
09:30
-
09:30
-
09:28
-
09:10
-
09:00
-
03:20
-
02:03
-
01:36
-
01:22
-
01:01
-
00:54
-
00:46
-
00:44
-
00:26
-
00:25
-
00:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам