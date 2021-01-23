Самуэль Жиго: «Спартак» должен каждый год бороться за титул

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго высказал мнение, что «Спартак» должен каждый год бороться за титул чемпиона России.



«Последний матч перед зимней паузой был очень плохим. Мы проиграли «Зениту» и были очень разочарованы, по игре они были лучше. Обидно, что перед перерывом мы уступили двум прямым конкурентам. Однако на индивидуальном уровне мы можем добиться большего, нужно исправить мелкие ошибки, чтобы стать лучше.



Думаю, «Спартак» должен каждый год бороться за титул. Мы отстаём от «Зенита» на шесть очков, но у них есть преимущество по личным встречам. «Спартак» постарается выиграть как можно больше матчей, будем идти шаг за шагом. Моя цель — завоевывать титулы, для этого я сюда и приехал. Сделаем всё, чтобы сделать это», — цитирует Жиго Actufoot.

Жиго: «Спартак» — самый популярный клуб в России. ЦСКА и «Зенит» — наши враги