Защитник курского «Авангарда» перешёл в ЦСКА

Защитник курского «Авангарда» Алексей Сухарев продолжит карьеру в ЦСКА.



«Я в клубе с детства. Очень благодарен «Авангарду»о, что воспитали меня как футболиста и человека. Хочу сказать отдельное спасибо пацанам, которые поддержали, когда я попал в основную команду. Они старались подбодрить, подсказать, за это им большое спасибо. «Авангард» привил мне любовь к футболу. Раньше меня приглашали и в «Чертаново», и в «Краснодар», но тогда я был ещё не готов к переходу. Сейчас – самый подходящий момент, чтобы попробовать силы где-то ещё. Хочу пожелать удачи команде. Я, конечно же, буду следить за родным клубом. Надеюсь, курский футбол будет процветать и все цели, которые поставлены к тысячелетию города, будут выполнены», — цитирует Сухарева пресс-служба курского клуба.



18-летний футболист в нынешнем сезоне провел за «Авангард» 13 матчей и забил один гол. Стоимость перехода оценивается в € 12 тыс.

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