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«Поход к Нусрету. КраСава на тренировке». «Спартак» показал самые яркие моменты со сборов

«Поход к Нусрету. КраСава на тренировке». «Спартак» показал самые яркие моменты со сборов
Футбол / РПЛ 0
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В четвёртой части видеодневника«Спартак» показал самые яркие моменты со сборов.

«Поход к Нусрету. КраСава на тренировке. Бакаев – эксперт по MMA», — подписали видео представители пресс-службы «Спартака».

7 февраля московский «Спартак» проведёт встречу с «Ригой». Начало матча — в 15:00 мск. Напомним, в минувшем сезоне рижский клуб в третий раз подряд стал чемпионом Латвии.

6 февраля «Спартак» сыграет с солигорским «Шахтёром». Встреча пройдёт на поле комплекса «Джабаль-Али» в Дубае. Начало — в 15:00 мск. 30 января красно-белые в Дубае встретятся с «Пахтакором».

«Спартак» в 19 матчах набрал 35 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41).

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