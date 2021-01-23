«Поход к Нусрету. КраСава на тренировке». «Спартак» показал самые яркие моменты со сборов

В четвёртой части видеодневника«Спартак» показал самые яркие моменты со сборов.



«Поход к Нусрету. КраСава на тренировке. Бакаев – эксперт по MMA», — подписали видео представители пресс-службы «Спартака».

7 февраля московский «Спартак» проведёт встречу с «Ригой». Начало матча — в 15:00 мск. Напомним, в минувшем сезоне рижский клуб в третий раз подряд стал чемпионом Латвии.



6 февраля «Спартак» сыграет с солигорским «Шахтёром». Встреча пройдёт на поле комплекса «Джабаль-Али» в Дубае. Начало — в 15:00 мск. 30 января красно-белые в Дубае встретятся с «Пахтакором».



«Спартак» в 19 матчах набрал 35 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41).