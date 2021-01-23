Экс-игрок «Ювентуса» перешёл в «Верону» на правах аренды
Полузащитник «Дженоа» Стефано Стураро перешёл в «Верону» на правах аренды, сообщается на официальном сайте клуба. Арендное соглашение 27-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021 и предусматривает выкуп прав на хавбека.
«Наш клуб тепло приветствует Стефано Стураро и желает ему успешной второй части сезона», — говорится в сообщении пресс-службы «Вероны».
Стураро перешёл в «Дженоа» из «Ювентуса» летом 2018 года. Сумма трансфера полузащитника составила € 16,5 млн. В нынешнем сезоне Стураро принял участие в 6 матчах чемпионата Италии и забил 1 гол.
«Верона» в 18 матчах набрала 27 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Милан» (43).
Рекомендуем вам
- 23 января 2021
-
14:13
-
14:00
-
13:49
-
13:34
-
13:29
-
13:28
-
13:08
-
12:59
-
12:51
-
12:48
-
12:22
-
12:12
-
12:00
-
11:53
-
11:53
-
11:44
-
11:39
-
11:32
-
11:24
-
11:21
-
11:12
-
11:02
-
10:49
-
10:26
-
10:15
-
10:10
-
09:53
-
09:44
-
09:43
-
09:30
-
09:30
-
09:28
-
09:10
-
09:00
-
03:20
Партнерский контент
Рекомендуем вам