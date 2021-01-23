Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Челтенхэм» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-игрок «Ювентуса» перешёл в «Верону» на правах аренды

Экс-игрок «Ювентуса» перешёл в «Верону» на правах аренды
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Дженоа» Стефано Стураро перешёл в «Верону» на правах аренды, сообщается на официальном сайте клуба. Арендное соглашение 27-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021 и предусматривает выкуп прав на хавбека.

«Наш клуб тепло приветствует Стефано Стураро и желает ему успешной второй части сезона», — говорится в сообщении пресс-службы «Вероны».

Стураро перешёл в «Дженоа» из «Ювентуса» летом 2018 года. Сумма трансфера полузащитника составила € 16,5 млн. В нынешнем сезоне Стураро принял участие в 6 матчах чемпионата Италии и забил 1 гол.

«Верона» в 18 матчах набрала 27 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Милан» (43).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021