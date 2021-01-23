«Локомотив» объявил о замене соперника на сборе из-за коронавируса

Пресс-служба «Локомотива» сообщила о замене соперника на тренировочном сборе в Испании.
Сегодня, 23 января, «железнодорожники» проведёт встречу с «Велесом» из Малаги, а не с «Атлетико Манча-Реал», как было запланировано. Причиной замены соперника стали положительные результаты тестов на коронавирус в стане «Атлетико Манча-Реал». Начало встречи — в 18:30 мск.
Напомним, второй товарищеский матч «Локомотив» проведёт 27 января. Соперником московской команды станет «Эстерсунд» (Швеция). Команда будет готовиться в Марбелье к возобновлению сезона до 15 февраля.
«Локомотив», набрав 28 очков в 19 турах, занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на 5 очков отставая от зоны еврокубков. Лидирует в первенстве санкт-петербургский «Зенит» (41).
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