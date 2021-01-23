Геркус: у каждого региона должен быть минимум клуб ПФЛ. Это не неподъёмное бремя

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что у каждого региона России должен быть свой клуб в ПФЛ.



«В наши дни в ПФЛ – третьей и последней ступени футбольной пирамиды РПЛ – ФНЛ – ПФЛ – встречаются уже совсем маленькие бюджеты. Минимальные. В диапазоне от 12 до 15 млн рублей за сезон. Зарплаты игроков в таких командах – в районе 30 тыс. рублей в месяц. Случаются и меньше, но это для молодых совсем. Для более-менее взрослого игрока 30 тыс. это минимум. Обычно это местные ребята, потому что выкраивать из такой зарплаты на съёмное жилье совсем тяжело. Альтернатива – жить на базе или в интернате, если у клуба есть дружественная школа с интернатом.



Помимо зарплат такой клуб тратится на минимальный офис, тренерский штаб, автобус для выездных матчей и аренду местного стадиона. Аренда плюс сопутствующие расходы стоит в районе 100-200 тыс. за игру. 1,5-2 млн за сезон.



Итого за сезон, повторюсь, 12-15 млн минимум. Если 30-50 – это богатый клуб с перспективами подняться в ФНЛ.



Минимальные бюджеты у самых скромных наших регионов — примерно 30 млрд. рублей в год. Выделяя, например 15 млн, бюджет будет тратить 1/2000, то есть 0.05%. По силам это региональным бюджетам? Мне кажется, вполне. В конце концов, местный клуб — это визитная карточка региона, его витрина. До какой-то степени эти расходы можно считать рекламой региона. С другой стороны, если хотя бы тысячи две зрителей регулярно ходят на матчи — это важная социальная функция, рубрика в местных новостях, локальный патриотизм, да и просто развлечение. С третьей стороны, лучшие выпускники местных футбольных школ — а ДЮСШ во множестве есть в каждом регионе России — могут получить возможность хотя бы лет пять поиграть в профессиональном футболе.



Исходя из этой логики, у каждого региона должен быть минимум клуб ПФЛ. Это не неподъёмное бремя, от него есть вполне измеряемая польза», — написал Геркус в своём «телеграме».

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