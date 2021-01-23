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Экс-форвард «Манчестер Юнайтед»: Сульшеру завидуют. Люди не хотят, чтобы он добился успеха

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед»: Сульшеру завидуют. Люди не хотят, чтобы он добился успеха
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк высказался о критике в адрес главного тренера манкунианцев Уле-Гуннар Сульшера.

«Ему завидуют. Люди почему-то не хотят, чтобы он добился успеха. Слышал, что говорят о клубе и его делах, и это чистая зависть. Сульшер не очень хорошо справлялся в «Кардифф Сити», получил опыт в «Мольде», а потом был назначен на одну из лучших должностей в мировом футболе. Люди в мире футбола молятся о такой возможности, а он её получил», — приводит слова Йорка The Sun.

Напомним, Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в декабре 2018 года. В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» в 19 встречах набрал 40 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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