Экс-форвард «Манчестер Юнайтед»: Сульшеру завидуют. Люди не хотят, чтобы он добился успеха
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк высказался о критике в адрес главного тренера манкунианцев Уле-Гуннар Сульшера.
«Ему завидуют. Люди почему-то не хотят, чтобы он добился успеха. Слышал, что говорят о клубе и его делах, и это чистая зависть. Сульшер не очень хорошо справлялся в «Кардифф Сити», получил опыт в «Мольде», а потом был назначен на одну из лучших должностей в мировом футболе. Люди в мире футбола молятся о такой возможности, а он её получил», — приводит слова Йорка The Sun.
Напомним, Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в декабре 2018 года. В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» в 19 встречах набрал 40 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Гари Невилл: ещё 7 недель назад Сульшера увольняли из «МЮ», а игроков просили выгнать
Рекомендуем вам
- 23 января 2021
-
15:39
-
15:29
-
15:24
-
15:16
-
14:59
-
14:27
-
14:13
-
14:00
-
13:49
-
13:34
-
13:29
-
13:28
-
13:08
-
12:59
-
12:51
-
12:48
-
12:22
-
12:12
-
12:00
-
11:53
-
11:53
-
11:44
-
11:39
-
11:32
-
11:24
-
11:21
-
11:12
-
11:02
-
10:49
-
10:26
-
10:15
-
10:10
-
09:53
-
09:44
-
09:43
Партнерский контент
Рекомендуем вам