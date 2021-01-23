«Тамбов» проиграл «Енисею» в товарищеском матче
В товарищеском матче «Тамбов» встречался с красноярским «Енисеем». Встреча прошла на стадионе СК «Гигант» в Крымске и завершилась победой красноярской команды со счётом 2:1.
На 16-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Енисея» Хуан Лескано. Во втором тайме, на 83-й минуте, защитник Николай Марков упрочил преимущество красноярской команды в счёте. Через 1 минуту отставание «Тамбова» сократил игрок, находящийся в команде на просмотре.
Напомним, «Тамбов» будет тренироваться в Краснодарском крае до 29 января.
«Тамбов» в 19 матчах набрал 13 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Енисей», в 26 встречах набравший 37 очков, занимает 10-е место в таблице ФНЛ.
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